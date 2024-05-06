Иран обзавелся виртуальным посольством Палестины

Виртуальное посольство Палестины открылось в Иране. Дипмиссия создана в системе министерства внутренних дел ИРИ в качестве эксперимента.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани сообщил об открытии в республике виртуального посольства Палестины.
Отмечается, что дипломатическая миссия создана в системе иранского внешнеполитического ведомства в качестве эксперимента.
Канани заявил, что дипломатический аппарат осуществил ряд мер в административной, консульской и юридической сферах в целях реализации закона об открытии посольства.
«Посольство создано в системе министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты»
- Насер Канани