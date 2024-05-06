Вестник Кавказа

Иран обзавелся виртуальным посольством Палестины

Иран обзавелся виртуальным посольством Палестины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Виртуальное посольство Палестины открылось в Иране. Дипмиссия создана в системе министерства внутренних дел ИРИ в качестве эксперимента.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани сообщил об открытии в республике виртуального посольства Палестины.

Отмечается, что дипломатическая миссия создана в системе иранского внешнеполитического ведомства в качестве эксперимента.

Канани заявил, что дипломатический аппарат осуществил ряд мер в административной, консульской и юридической сферах в целях реализации закона об открытии посольства.

«Посольство создано в системе министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты»

- Насер Канани

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