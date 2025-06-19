Иран не прекратит обогащение урана - МИД страны

В МИД Ирана вновь заявили о том, что обогащение урана будет продолжено. В Тегеране подчеркнули, что никто не может отнять у страны права на обогащение урана в мирных целях.

Обогащение урана в рамках иранской ядерной программы будет продолжено, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает немецкий телеканал ARD.

"Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, на благо нашей страны. Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора"

– замглавы МИД Ирана

Дипломат отказался комментировать состояние ядерной программы ИРИ после американской атаки на три объекта. Он заметил, что Тегеран имеет право ответить на бомбардировку в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Ранее сообщалось, что Иран перед ударами мог переместить в безопасное место 400 кг обогащенного до 60% урана - куда именно топливо могло быть перевезено ни в МАГАТЭ, ни в США не имеют представления.