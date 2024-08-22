Иран не готов снизить напряженность с Израилем

В Тегеране опровергли публикации СМИ о том, что ИРИ готова пойти на деэскалацию с Израилем – именно такой вывод сделали журналисты из заявления президента Масуда Пезешкиана.

Иран не стремится к сокращению напряженности в отношениях с Израилем, сообщил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Как сообщает Tasnim, дипломат резко опроверг соответствующие интерпретации слов президента Ирана, которые опубликовали СМИ. По словам Аракчи, Масуд Пезешкиан никогда не говорил ничего подобного.

Напомним, что ранее сегодня иранский президент, который вместе с главой МИД сейчас находится в Нью-Йорке, сказал, что Иран даст ответ Израилю на убийство Исмаила Хании. В то же время, Пезешкиан уточнил, что Тегеран не намерен действовать таким образом, чтобы выполнять роль фактора, дестабилизирующего обстановку на Ближнем Востоке.

Пресса восприняла слова президента как стремление Ирана сократить напряженность в отношениях с Израилем.