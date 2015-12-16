Иран нарастил импорт легковушек

Иран с 2024 года увеличил закупки легковых автомобилей. В страну было импортировано свыше 40 тыс легковушек на $877 млн.

Замминистра экономики и финансов Ирана Форуд Асгери заявил об увеличении импорта легковых автомобилей в страну с марта 2024 года.

Он отметил, что закупки легковушек возросли в 744% в стоимостном выражении и на 709% в количественном выражении по сравнению с предыдущими показателями.

Замглавы ведомства подчеркнул, что за 10 месяцев в республику было поставлено поядка 41,3 тыс легковых автомобилей на сумму $877 млн.

Асгери также добавил, что в Иран было перевезено почти 7,3 электромобилей на сумму $169 млн и 25 электроавтобусов на сумму $4 млн.