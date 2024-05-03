Иран наращивает мощности возобновляемых источников энергии

Иранские энергетики интенсивно наращивают мощности электростанций, снабжающих страну возобновляемой электроэнергией – сейчас в энергетическую сеть страны поставляется 1186 мегаватт экологически чистого электричества.

Иранские электростанции, добывающие электроэнергию из экологически чистых возобновляемых источников, куда входят гидроэлектростанции, а также солнечные и ветровые электростанции, достигли производственной мощности в 1 186,26 МВт.

И это не предел – в планах Минэнерго страны в обозримом будущем довести мощность возобновляемых источников энергии до 10 тыс мегаватт, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Основной источник "зеленой" электроэнергии в стране – солнце: 58%, или 487 МВт такой энергии сейчас производят именно солнечные электростанции, гласят данные статистики, опубликованной Организацией возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности Ирана (SATBA).

На втором месте – энергия ветра: доля ветровых электростанций в "зеленом" энергобалансе страны составляет 31% или 364 МВт, третье место с 9% занимают малые гидроэлектростанции.

Общая доля возобновляемых и чистых источников энергии в энергетическом балансе страны пока невелика – она составляет лишь 0,6%, однако в этом направлении активно ведется созидательная работа, добавили в Минэнерго Ирана.