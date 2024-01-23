Иран намерен удвоить товарооборот с Пакистаном

Нынешнее состояние экономики и торговли Ирана позволяет удвоить товарооборот с Пакистаном до $5 миллиардов – также это может стимулировать не только региональную, но и глобальную торговлю, уверен посол ИРИ в Пакистане.

В скорой перспективе торговля между Ираном и Пакистаном может удвоиться и составить $5 млрд в год, заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам.

Таких показателей в течение ближайших двух-трех лет позволяет достичь сильная экономическая и торговая интеграция между странами, которая включает в себя воздушный, железнодорожный и морской транспорт для доставки товаров, отметил дипломат, передает Trend.

Это станет не только целью товарооборота двух стран, но и реальным стимулом для региональной и глобальной торговли, отметил посол, пояснив: Пакистан и Иран играют ключевую роль на перекрестке Ближнего Востока, а также Южной и Центральной Азии.

Помимо планов на будущее, Иран уже открывает 12 приграничных торговых рынков, что станет новой эрой в экономической интеграции двух стран.

В торговле двух стран особое место занимают морские перевозки, поэтому порты Гвадар и Чабахар могут стать братскими и сыграть огромную роль в совместном экономическом развитии, как и транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, которые внесут свою лепту во взаимную интеграцию и расширение глобальных цепочек поставок, добавил Амири Могадам.

Напомним, сейчас объем двусторонней торговли между Ираном и Пакистаном составляет $2,5 млрд.