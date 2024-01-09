Иран и Пакистан помирились? Две версии конфликта и примирения

Иран и Пакистан так же стремительно помирились, как и поругались. Эксперты представили два версии произошедшего – одна из них менее реалистична, другая – более. Но по всем признакам конфликт между Ираном и Пакистаном исчерпан.

Послы двух стран должны вернуться на свои рабочие места до 26 января. Еще через три дня министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян посетит Исламабад по приглашению пакистанского визави Джалиля Аббаса Джилани. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств.

Удивляться наметившемуся потеплению не стоит по двум причинам, говорит иранский эксперт по геополитике Эхсан Сафарнежад:

Иран был первой страной, признавшей независимость Пакистана. Во время индо-пакистанской войны 1971 года противовоздушная оборона Карачи была доверена иранским ВВС, что зафиксировано в тайном договоре. Несмотря на недовольство Ирана в отношении поддержки Пакистаном "Талибана" (движение запрещено в РФ) и некоторых других группировок, обе страны могут по-соседски положиться друг на друга. Их отношения не сравнить с той напряженностью, которая, например, царит между Индией и Пакистаном.

Другая причина заключается в том, что население обеих стран поддерживает друг друга. Значительная часть пакистанцев симпатизирует иранцам и разделяет взгляды "Оси сопротивления", сторонники которой принесли большую жертву в противостоянии западному империализму.

- Эхсан Сафарнежад.

Менее реалистичная версия

Почему же тогда Иран и Пакистан обменялись ракетными ударами?

Одно из предположений – "договорняк", но оно выглядит сыро. Отсутствуют как факты, так и логика. С трудом можно себе представить, чтобы Иран добровольно сделал свою территорию мишенью для кого бы то ни было, не только Пакистана. Отсутствие вооруженных сил других государств на своей территории – важнейшая цель внешней политики Тегерана, которая успешно достигалась на протяжении 35 лет, со времен войны с Ираком. Позволить нарушить территориальную целостность в рамках даже самой хитроумной геополитической авантюры Иран позволить себе не может.

Не выдерживает критики и версия, что Иран и Пакистан хотели нанести ущерб враждебным им бандформированиям, поэтому согласились на взаимовыгодный обмен ударами. Ни одна из сторон не отчиталась о ликвидации лидеров этих бандформирований или даже о большом числе уничтоженных террористов. Зато в результате ударов погибло два десятка человек по обе стороны границы. В том, что игра стоила свеч, есть сомнения.

Более реалистичная версия

Сдержанная позиция Тегерана по Газе дала наблюдателям основания полагать, что Иран делает всё, чтобы воздержаться от участия в военных действиях.

Тем временем разгорается противостояние США и симпатизирующих Тегерану сил на Ближнем Востоке. Вашингтон несколько месяцев собирался с силами, чтобы ответить Ирану на атаки по американским объектам в Сирии и Ираке. Получилось как силой, так и словом. ВВС США и их союзников сначала ударили по хуситам в Йемене. Затем стало известно, что администрация Байдена направила Тегерану "послание в частном порядке". Вероятно, Вашингтон предложил Тегерану избежать открытой конфронтации.

Задача номер один для Тегерана сегодня – предотвратить эскалацию с Соединенными Штатами. Ирану необходима смена повестки. Подходяще выглядит борьба с терроризмом. В ответ на теракт в Кермане иранцы наносят удар по цели в Пакистане. Ею становится враждебная также и Исламабаду группировка "Джейш аль-Адль".

Обращает на себя внимание, что Иран, который нанес удар первым, сделал это на фоне активных контактов с пакистанской стороной. Вероятно, Тегеран уведомил об ударе Исламабад. Но получил ли добро?

Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета и бывший посол ИРИ в Афганистане Федахосейн Малики:

У нас хорошие отношения с Пакистаном, и мы регулярно проводим встречи, общаемся по разным вопросам, будь то политические темы, пограничные вопросы или вопросы безопасности. Важный вопрос - нападения на иранскую территорию с территории Пакистана. Многие инциденты произошли в Систане и Белуджистане в течение прошлого года, о которых было официально объявлено правительству Пакистана.

Я входил в состав делегации по безопасности, ездившей в Пакистан, где у нас были продуктивные контакты с должностными лицами, включая главнокомандующего пакистанской армией. Власти Пакистана полны решимости бороться с террористическими движениями, осуществляющими действия против Ирана, поскольку сами подвергались и подвергаются террористическим атакам. Один из вопросов, поднимавшихся на переговорах, - полная блокировка границ двух стран. Это требование в основном выдвигается Ираном, особенно жителями Систана и Белуджистана.

- Федахосейн Малики.

Так или иначе, Пакистан пошел на принцип и нанес симметричный ответ, который удивил многих, но не стал прологом к продолжению боевых действий. Они ни Тегерану, ни Исламабаду не нужны, и стороны уже сделали шаги к примирению.