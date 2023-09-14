Иран и США смягчают конфронтацию

Опубликовано: 11:51, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран и Вашингтон могут обменяться заключенными на следующей неделе, пишет Bloomberg. Источники пишут, что сделка может состояться 18 сентября, за день до начала Генассамблеи ООН.

Тегеран и Вашингтон планируют в ближайшее время совершить обмен заключенными в рамках достигнутых ранее соглашений, сообщает газета Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что обмен может состояться 18 сентября, за день до начала ежегодного заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее СМИ заявляли, что США согласились не применять ограничений против иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд. Отмечается, что это и стало основой договоренности об обмене заключенными.

Чуть позже газета Associated Press рассказала, что Энтони Блинкен подписал документ об отмене санкций после достижения соглашения между иранской и американской сторонами.