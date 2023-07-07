Иран и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

Опубликовано: 2:05, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Австрии прошла встреча главы Миннефти Ирана и главы Минэнерго Саудовской Аравии. Центральной темой переговоров стала ситуация на нефтяном рынке.

В четверг, 6 июня, в Вене состоялась встреча министра нефти Ирана и министра энергетики Саудовской Аравии. Она прошла на полях семинара ОПЕК.

В ходе переговоров Джавада Оуджи и Абдель Азиза бен Сальмана обсуждалось текущее состояние рынка нефти и инвестиции в данной сфере.

Помимо этого, главы министерств поговорили о взаимоотношениях двух стран, в том числе в нефтегазовой промышленности. Рассматривался также вопрос совместных инвестиций.