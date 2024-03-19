Иран и Россия выбирают отдых в Турции

Россия и Иран стали лидерами по прибытию туристов в Турцию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

В январе и феврале в Турцию приехали почти 438 тыс иранцев и 433,6 тыс граждан России - 10,09% и 9,99% соответственно от общего числа иностранцев.

Таким образом, доля туристов из Ирана увеличилась на 4%, в то время как доля путешественников из России упала на 3%.

Помимо россиян и иранцев, в Турции с начала года отдохнули 345 тыс жителей Болгарии, 330 тыс граждан ФРГ и 207 тыс туристов из Грузии.

Отмечается, что общее количество гостей, которые побывали в Турции в январе-феврале, составило 4,3 млн.