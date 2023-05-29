Иран и Оман намерены заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве

Опубликовано: 21:57, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Лидеры Ирана и Омана выступили с совместным заявлением, призвав правительства двух стран заключить соглашение о стратегическом сотрудничестве в различных областях.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид для установления принципов и рамок продолжения братских отношений призвали принять меры для подготовки документа о стратегическом сотрудничестве в различных областях, который обеспечивал бы общие интересы народов двух стран.

"Лидеры двух стран в ходе данного визита обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления на основе братства и общих интересов в частности в таких сферах, как торговля, энергия, инвестиции и культура", подчеркивается в заявлении, передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Стороны приветствуют развитие культуры диалога в регионе в целях решения проблем и укрепления отношений между соседними странами таким образом, чтобы обеспечить мир, стабильность и процветание и волю народов региона"

- говорится в заявлении

Также следует сформировать совместные комитеты и обмен рабочими группами с целью дальнейшего развития отношений, подчеркнули лидеры.