Иран готов к возобновлению техконсультаций с МАГАТЭ

Тегеран подал сигнал о готовности к восстановлению технических консультаций с МАГАТЭ, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Технические консультации Международного агентства по атомной энергии и Ирана могут быть возобновлены, о таких перспективах сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Иран дал нам понять, что готов возобновить технические консультации. Посмотрим, что из этого выйдет"

– Гросси

Глава агентства заявил, что МАГАТЭ и Ирану нужно вернуться к существовавшим ранее "нормальным рабочим отношениям". Он пояснил, что это не вопрос доверия либо политики, такие контакты являются обязанностью для стран-участниц ДНЯО. Соответственно, такие государства должны быть открыты для инспекций.

Гросси особенно подчеркнул, что речь не идет о некой политической кампании против Ирана, дело в том, что Иран располагает несколькими атомными объектами и ведет множество видов деятельности – все это должно быть абсолютно прозрачно, так как нехватка прозрачности ведет к проблемам.