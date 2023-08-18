Иран будет модернизировать свои космические ракеты

Опубликовано: 17:37, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран не планирует останавливаться на уже отработанной промышленностью и показавшей отличные характеристики ракете-носителе "Симорг", а продолжит модернизировать и строить новые ее поколения.

В скором времени с Иране появятся новые поколения ракеты-носителя "Симорг", заявил руководитель Географического общества вооруженных сил Ирана второй бригадный генерал Маджид Фахри, пишет иранское информационное агентство Tasnim.

"Ракета-носитель "Симорг" рассматривается в стране как ракета-носитель нового поколения, и запланировано… создание ее следующих поколений"

- Маджид Фахри

Благодаря новейшим разработкам Иран вошел в десятку стран, которые владеют технологиями, позволяющими создавать и спутники, и ракеты-носители, и эта работа продолжается – над совершенствованием этих технологий работают шесть университетов и другие компании, добавил генерал.

Как передает иранское информационное агентство IRNA, "Симорг" впервые вышел в космос 30 декабря 2021 года с тремя исследовательскими спутниками, преодолев высоту в 470 км. Ракета весом в 87 т, развивает скорость – до 7,5 тыс м/с и может выводить на орбиту спутники весом до 250 кг.