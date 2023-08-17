РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Иране стартовали работы над космическими спутниками

В Иране стартовали работы над космическими спутниками
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тегеран сообщил о том, что иранские ученые начали разработку двух спутников, которые будут дистанционно зондировать Землю.

Иран начал работу над новыми спутниками Pars-2 и Pars-3, предназначенными для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил глава Иранского космического агентства Хасан Салари.

Ранее иранскими специалистами были представлены телекоммуникационные спутники, которые, как предполагается, будут выведены на орбиту на высоте в 500 км.

Напомним, что иранская космическая программа в будущем году отметит юбилей – 20 лет. в настоящее время Иран, наряду с США и Россией, входит в перечень 9 мировых держав-производителей спутников.

Как тюрки изучали космос

Как тюрки изучали космос

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
710 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version