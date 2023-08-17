В Иране стартовали работы над космическими спутниками

Опубликовано: 15:56, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран сообщил о том, что иранские ученые начали разработку двух спутников, которые будут дистанционно зондировать Землю.

Иран начал работу над новыми спутниками Pars-2 и Pars-3, предназначенными для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил глава Иранского космического агентства Хасан Салари.

Ранее иранскими специалистами были представлены телекоммуникационные спутники, которые, как предполагается, будут выведены на орбиту на высоте в 500 км.

Напомним, что иранская космическая программа в будущем году отметит юбилей – 20 лет. в настоящее время Иран, наряду с США и Россией, входит в перечень 9 мировых держав-производителей спутников.