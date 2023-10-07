Иран: Азербайджан восстановил свой суверенитет

Опубликовано: 15:53, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране заявили, что Азербайджан полностью вернул свои территории и восстановил суверенитет и целостность благодаря событиям последних недель.

Глава Генштаба иранских ВС Мохаммад Хоссейн Багери прокомментировал события, которые произошли на территории Азербайджана.

Он заявил, что антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахском экономическом районе является восстановлением суверенитет на своей территориии.

"То, что Азербайджан сделал до сих пор, - это восстановил свою территориальную целостность. Благодаря событиям последних недель он смог восстановить полный суверенитет и территориальную целостность"

- Мохаммад Хоссейн Багери

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.