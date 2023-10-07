Работа посольства Азербайджана в Иране может возобновиться в ближайшее время

Опубликовано: 14:40, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тегеране заявили, что азербайджанское посольство в Иране может возобновить свою деятельность в ближайшее время. Ранее Иран обратился с просьбой о возобновлении диппредставительства.

В ближайшее время посольство Азербайджана в Тегеране может возобновить свою работу, сообщил глава Миндорожного и городского развития ИРИ Мехрдад Базрпаш.

Он заявил, что Иран обратился с просьбой о возобновлении работы диппредставительства, а в Баку пообещали сделать все необходимое для этого.

Ранее иранский министр совершил визит в Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Он участвовал в церемонии закладки моста и погранично-таможенной инфраструктуры в поселке Агбенд Зангиланского района.