Иран активно сооружает стену на границах с Афганистаном и Пакистаном

Начальник штаба ВС Ирана рассказал о строительстве стены на восточных границах. Согласно плану, ее длина будет составлять более 953 км.

В Иране активно занимаются строительством стены вдоль своих восточных границ. Об этом во время поездки в провинцию Систан и Белуджистан сообщил 20 мая начальник штаба Вооруженных сил Исламской Республики.

Мохаммад Хосейн Багери акцентировал внимание на том, что это делается, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью.

Он отметил, что в данной провинции располагаются подразделения армии, КСИР и Сил правопорядка Ирана, поскольку провинция, которая имеет общую границу Афганистаном и Пакистаном, по-прежнему остается приоритетом для начальника штаба ВС Исламской Республики.

Согласно плану, массивная стена между Ираном и Афганистаном будет достигать 953 км. На первом этапе строительства в провинции Хорасан-Резави строится стена, длина которой превысит 300 км.

Ранее сообщалось, что стена на восточной границе Ирана будет состоять из бетонных блоков, заграждений из стали и сторожевых башен. На ней также планируется установить современную систему видеонаблюдения, датчики движения и дроны для круглосуточного отслеживания обстановки.

После прихода к власти в Афганистане представителей движения "Талибан" резко возросло число мигрантов, пытающихся попасть в Иран. По информации ООН, в настоящее время на территории ИРИ находятся свыше 3 млн афганцев, часть из которых проживает нелегально.