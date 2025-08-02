Вестник Кавказа

Ирак начнет экспорт нефти в Турцию на этой неделе

Ирак начнет экспорт нефти в Турцию на этой неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара договорились с Багдадом о возобновлении поставок нефти в Турцию в ближайшие дни.

Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию 6-7 августа, сообщил глава ведомства по вопросам нефти Ирака Хайян Абдул Гани. "Черное золото" будет направлено по трубопроводу в Джейхан.

"Мы возобновим экспорт нефти через турецкий Джейхан сегодня или завтра, с начальным объемом 80 тысяч баррелей в сутки, после соглашения с Курдистаном"

– Хайян Абдул Гани

Отметим, что нефтепровод из Ирака в Турцию был остановлен в 2023 году из-за землетрясения. Также сложности были связаны с особым статусом иракского Курдистана, который поставлял нефть в обход Багдада.

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