Ирак начнет экспорт нефти в Турцию на этой неделе

Анкара договорились с Багдадом о возобновлении поставок нефти в Турцию в ближайшие дни.
Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию 6-7 августа, сообщил глава ведомства по вопросам нефти Ирака Хайян Абдул Гани. "Черное золото" будет направлено по трубопроводу в Джейхан.
"Мы возобновим экспорт нефти через турецкий Джейхан сегодня или завтра, с начальным объемом 80 тысяч баррелей в сутки, после соглашения с Курдистаном"
– Хайян Абдул Гани
Отметим, что нефтепровод из Ирака в Турцию был остановлен в 2023 году из-за землетрясения. Также сложности были связаны с особым статусом иракского Курдистана, который поставлял нефть в обход Багдада.