"ИрАэро" свяжет Баку и Уфу прямыми рейсами

Авиаперевозчик "ИрАэро" возобновляет воздушное сообщение между столицей Азербайджана и Уфой. Полеты будут проходить еженедельно.

Баку и Уфа будут связаны дополнительным прямым рейсом, который запускает компания "ИрАэро".

С начала апреля авиаперевозчик будет совершать вылет один раз в неделю по этому маршруту. Информацию об этом распространила пресс-служба авиагавани Уфы.

Уточняется, что рейсы будут совершаться с 4 апреля на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в полете займет 2 часа 40 минут.

В прошедшем году компания начала совершать вылеты по этому маршруту с конца марта.

Также по этому направлению летают азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines и российская "ЮТэйр".