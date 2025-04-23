Вестник Кавказа

Инвестиции в промышленность Азербайджана выросли почти на 5%

Инвестиции в промышленность Азербайджана выросли почти на 5%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Промышленность Азербайджана смогла привлечь почти на 5% больше инвестиций за январь-март этого года, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца года общий объем инвестиций в промышленное производство Азербайджана составил порядка 1,6 млрд манатов, отмечается в Госкомстате. 

Финансовые вложения в промышленность оказались почти на 70 млн манатов или на 4,6% выше, чем за тот же период прошлого года.    

Сообщается, что общий объем инвестиций в основном капитале составил более 45%. 

При этом отмечается снижение денежных вливаний в некоторые секторы. Например, в нефтегазовый сектор инвестировали на 24% меньше, чем в начале прошлого года.

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