Инвестиции в промышленность Азербайджана выросли почти на 5%

Промышленность Азербайджана смогла привлечь почти на 5% больше инвестиций за январь-март этого года, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца года общий объем инвестиций в промышленное производство Азербайджана составил порядка 1,6 млрд манатов, отмечается в Госкомстате.

Финансовые вложения в промышленность оказались почти на 70 млн манатов или на 4,6% выше, чем за тот же период прошлого года.

Сообщается, что общий объем инвестиций в основном капитале составил более 45%.

При этом отмечается снижение денежных вливаний в некоторые секторы. Например, в нефтегазовый сектор инвестировали на 24% меньше, чем в начале прошлого года.