Вестник Кавказа

Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии выросли в пять раз

Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии выросли в пять раз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взаимные инвестиции Азербайджана и Грузии значительно выросли в первые три месяца 2025 года.

Азербайджан инвестировал в проекты в Грузии в пять раз больше средств, чем годом ранее. Объем инвестиций составил порядка $30 млн, что на $24 млн больше, чем в прошлом году. 

Грузия также нарастила инвестиции в Азербайджан. Грузинский бизнес вложился в проекты на территории Азербайджана на $10 млн, что почти на 11% больше, чем в прошлом году. 

Отметим, что азербайджанские инвестиции составили около 10% в общей структуре иностранных вложений в экономику Грузии. Для Баку Грузия стала второй по объему инвестиций страной. 

Напомним, что инвестиции в промышленность Азербайджана выросли на 5% по итогам первых трех месяцев этого года.

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