Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии выросли в пять раз

Взаимные инвестиции Азербайджана и Грузии значительно выросли в первые три месяца 2025 года.

Азербайджан инвестировал в проекты в Грузии в пять раз больше средств, чем годом ранее. Объем инвестиций составил порядка $30 млн, что на $24 млн больше, чем в прошлом году.

Грузия также нарастила инвестиции в Азербайджан. Грузинский бизнес вложился в проекты на территории Азербайджана на $10 млн, что почти на 11% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что азербайджанские инвестиции составили около 10% в общей структуре иностранных вложений в экономику Грузии. Для Баку Грузия стала второй по объему инвестиций страной.

Напомним, что инвестиции в промышленность Азербайджана выросли на 5% по итогам первых трех месяцев этого года.