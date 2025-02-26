Грузия укрепляет межпарламентское сотрудничество с Турцией

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили с представительной делегацией отправился в Турцию с двухдневным официальным визитом – ее участников ждут встречи с коллегами в Великом национальном собрании страны.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сегодня отправился с официальным визитом в Анкару, сообщает сайт грузинского законодательного органа.

Ожидается, что в рамках своего визита спикер парламента Грузии в Анкаре встретится в со своим турецким коллегой - председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, передает Sputnik Грузия.

Делегацию, в состав которой входят вице-спикер парламента Илья Инджия, глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, глава комитета по обороне и безопасности Александр Табатадзе и глава группы дружбы с Турцией в парламенте Грузии Георгий Чкония, также ждут интересные и важные встречи с турецкими коллегами.

Визит грузинской парламентской делегации имеет важное значение – страны активно сотрудничают и в двустороннем формате, и в рамках международных экономических проектов, которые имеют стратегическое значение для всего региона. В их числе - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, отметили в грузинском парламенте.

Официальный визит грузинских парламентариев завершится завтра, 18 июня.