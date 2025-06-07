Интуристам в Астане начали вручать бесплатные SIM-карты

Иностранным туристам, прибывающим на отдых в столицу Казахстана, при прохождении паспортного контроля стали выдавать бесплатные SIM-карты – на них есть масса памяток, контактные телефоны, а главное – возможность позвонить домой.

Иностранные туристы, прибывающие на отдых в Казахстан, теперь не будут чувствовать себя оторванными от цивилизации – прямо в аэропорту они начали получать бесплатные SIM-карты.

Карта упакована в аккуратный конверт, на котором - надписи на русском, казахском, английском, китайском и узбекском языках, также он содержит QR-код, который ведет на сайт safetravel.kz, передает Sputnik Казахстан.

Новая карта для гостей страны абсолютно бесплатна – на ней собраны ссылки на полезные ресурсы и памятки, в числе которых – мгновенная связь с полицией, памятка по соблюдению миграционного законодательства, карты городов, номера официальных операторов такси, и даже алгоритмы действий при различных происшествиях.

Конечно, гости получают и контакты других экстренных служб – скорой помощи, пожарных и единой службы спасения.

Денег на картах немного, но их достаточно, чтобы позвонить родным и сообщить об успешном прибытии в страну, говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали о том, что 10 июня на заседании правительства Казахстана были рассмотрены некоторые крайне важные и интересные предложения для туристов, в том числе - планируемое нововведение о том, чтобы прибывающим в Казахстан гостям начали выдавать бесплатные SIM-карты для мобильных телефонов, что обеспечит им и связь, и интернет с первых часов пребывания в республике. На его реализацию властям потребовалось меньше недели.