Инсайд: ВС Азербайджана приблизились к Ходжавенду и Аскерану

Опубликовано: 11:30, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские журналисты утверждают, что ВС Азербайджана в ходе антитеррористической операции ликвидировали позиции ВС Армении у Аскерана и Ходжавенда. В связи с этим озвучен призыв к Еревану немедленно начать прямые переговоры с Баку.

Армянские СМИ сообщают о продвижении ВС Азербайджана в рамках антитеррористической операции к городам Ходжавенд и Аскеран. Из этой информации следует, что азербайджанские воины успешно пробили позиции ВС Армении на Агдамском и Физулинском направлениях.

По данным журналиста Татула Акопяна, приведенным в соцсетях, ВС Армении не в состоянии оказывать почти никакого сопротивления азербайджанским войскам.

В связи с этим публицист призвал правительство Армении во главе с Николом Пашиняном, а также их марионетки в Ханкенди немедленно приступить к переговорам с властями Азербайджана, чтобы остановить кровопролитие, спровоцированное армянскими террористами накануне.

"Хватит бояться принятия решений. Встаньте и идите на переговоры с Азербайджаном"

– Татул Акопян

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.