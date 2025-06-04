Иностранные мессенджеры не попадут под запрет в России

В администрации президента РФ рассказали, что желания запрещать в стране иностранные мессенджеры нет. Однако, чтобы работать в России, мессенджеры должны соответствовать определенным требованиям.

Иностранные мессенджеры в России не планируются блокировать, но они должны соответствовать требованиям РФ, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов"

– Максим Орешкин

Он пояснил, что с сервисами, которые соответствуют требования, как российскими, так и иностранными, "происходить ничего не будет". Также Орешкин добавил, что желания все запретить российское руководство не имеет.

"Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям"

– Максим Орешкин

В РФ нужно заниматься развитием отечественных сервисов, в этом стоит задача в первую очередь, тогда будет в наличии инструмент, которым можно пользоваться. Так, стоит развивать мессенджер Max, чтобы он "во многом становился удобнее, чем другие сервисы", заявил замглавы администрации президента на форуме "Территория смыслов".

Среди плюсов развития сервиса Мах он назвал возможность более тесной интеграции с банковской системой - иностранные мессенджеры этого не позволяют из-за рисков безопасности.

"Поэтому здесь за счет вот этих дополнительных возможностей такой сервис российский должен просто выигрывать конкуренцию"

– Максим Орешкин