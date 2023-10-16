Ингушский Карабулак возглавил Ахмед Дидигов

Опубликовано: 19:39, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У ингушского Карабулака новый мэр – им стал исполняющий обязанности градоначальника Ахмед Дидигов, его кандидатуру единогласно утвердили депутаты горсовета.

Исполнявший обязанности мэра ингушского Карабулака Ахмед Дидигов сегодня был единогласно избран на этот пост на открытом голосовании, которое провели депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"Члены карабулакского горсовета единогласно утвердили Ахмеда Дидигова в должности главы муниципального образования. После сентябрьских муниципальных выборов он исполнял обязанности руководителя мэрии"

- пресс-служба муниципалитета Карабулака

С непростой работой на посту градоначальника Дидигов знаком не понаслышке – он фактически занимал этот пост с июня, когда его спустя три года досрочно покинул Магомед-Башир Осканов, в сентябре члены регионального парламента приняли его заявление и о досрочном уходе с поста парламентария. Избирком региона доверил вакантный мандат депутата Закобрания Ингушетии Ахмеду Цурову.