Ингушский Карабулак возглавил Ахмед Дидигов

Исполнявший обязанности мэра ингушского Карабулака Ахмед Дидигов сегодня был единогласно избран на этот пост на открытом голосовании, которое провели депутаты горсовета, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
"Члены карабулакского горсовета единогласно утвердили Ахмеда Дидигова в должности главы муниципального образования. После сентябрьских муниципальных выборов он исполнял обязанности руководителя мэрии"
- пресс-служба муниципалитета Карабулака
С непростой работой на посту градоначальника Дидигов знаком не понаслышке – он фактически занимал этот пост с июня, когда его спустя три года досрочно покинул Магомед-Башир Осканов, в сентябре члены регионального парламента приняли его заявление и о досрочном уходе с поста парламентария. Избирком региона доверил вакантный мандат депутата Закобрания Ингушетии Ахмеду Цурову.