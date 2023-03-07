Вестник Кавказа

Ингушский Карабулак получит завод очистных сооружений

Ингушский Карабулак получит завод очистных сооружений
© Фото: пресс-служба мэрии Сочи
В скором времени в ингушском Карабулаке заработает новый комплекс по производству локальных очистных сооружений, который позволит сделать город значительно чище.

В Ингушском Карабулаке сегодня стартовало строительство нового производственного комплекса локальных очистных сооружений, написал в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Заложили сегодня первый камень в основание нового производственного комплекса локальных очистных сооружений в Карабулаке. Вопрос о необходимости этих систем поднимал еще три года назад. Сейчас компания "Инвестстройпроект" уже начала возводить завод"

- Махмуд-Али Калиматов

В республике очень остро стоит вопрос экологии, поскольку очистные сооружения помогают сберечь ее водные ресурсы и обеспечивают экологическую безопасность жителей, отметил глава региона.

"Плотность населения в селах и городах растет, соответственно, очистка воды имеет первостепенное значение. Необходимо, чтобы каждый осознавал это"

- Махмуд-Али Калиматов

Новый производственный комплекс заработает уже через два года и будет выпускать 500 единиц очистительных систем в месяц, также инвесторы готовы реконструировать очистные сооружения города, - добавил глава Ингушетии. 

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