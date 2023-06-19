Ингушский Карабулак остался без градоначальника

Опубликовано: 18:00, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава ингушского Карабулака Магомед-Башир Осканов ушел в отставку по собственному желанию – ее уже приняли на внеочередном заседании депутаты.

Магомед-Башир Осканов досрочно покинул пост мэра ингушского Карабулака, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В ходе внеочередного заседания местные депутаты единогласно приняли заявление Осканова об отставке с поста мэра по собственному желанию", - рассказал представитель мэрии, передает "Интерфакс".

Исполнять обязанности градоначальника временно будет заместитель мэра города Ахмед Дидигов.

Напомним, Осканов возглавил администрацию третьего по численности населения в Ингушетии Карабулака в ноябре 2019 года в качестве исполняющего обязанности, в январе 2020 года большинством голосов членов горсовета его утвердили в должности.