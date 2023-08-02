Ингушетию затопило: ливни стали причиной наводнения

Разгул стихии стал причиной подтоплений в населенных пунктах в Ингушетии. Республиканское МЧС опубликовало видео, на котором запечатлено наводнение.
Сильные ливни прошли сегодня вечером в Ингушетии, вызвав подтопления в ряде населенных пунктов, рассказали в МЧС по региону.
Вода залила подвалы, прошла в частные дома и затопила дороги.
Спасатели работают по вызовам – они откачивают воду там, где это необходимо.
В Малгобеке нет воды
Природное бедствие стало причиной отключения водоснабжения в части Малгобека и некоторых селах Малгобекского района, рассказали в "Ингушрегионводоканале".
Авария произошла на водозаборе "Кантышево". Из-за непогоды там пропало электричество.