Ингушетию затопило: ливни стали причиной наводнения

Опубликовано: 23:50, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разгул стихии стал причиной подтоплений в населенных пунктах в Ингушетии. Республиканское МЧС опубликовало видео, на котором запечатлено наводнение.

Сильные ливни прошли сегодня вечером в Ингушетии, вызвав подтопления в ряде населенных пунктов, рассказали в МЧС по региону.

Вода залила подвалы, прошла в частные дома и затопила дороги.

Спасатели работают по вызовам – они откачивают воду там, где это необходимо.

В Малгобеке нет воды

Природное бедствие стало причиной отключения водоснабжения в части Малгобека и некоторых селах Малгобекского района, рассказали в "Ингушрегионводоканале".

Авария произошла на водозаборе "Кантышево". Из-за непогоды там пропало электричество.