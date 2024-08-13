Ингушетия становится популярнее у туристов

В последнее время Ингушетия особое внимание стала уделять туризму. С начала года по июнь ее посетили более 60 тыс туристов. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Основная проблема развития туризма в Ингушетии – нехватка инфраструктуры.

За первые полгода Ингушетия привлекла на 17% больше путешественников, чем за такой же период в прошлом году. Республику посетило порядка 60 тыс туристов, рассказал руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

"По данным пограничной службы за первое полугодие 2024 года, через контрольно-пропускные посты „Хамхи“ и „Фуртоуг“ в горах региона с однодневным визитом республику посетило более 238 тысяч человек, из них 181 — иностранные граждане"

- Махмуд-Али Калиматов

Среди проблем туризма в Ингушетии, он отметил, что в республике не хватает мест в отелях и кафе, особенно в горных районах, которые пользуются большой популярностью. Республиканская администрация постепенно решает эту проблему и строит новые гостиничные комплексы. Один из таких скоро появится на территории курорта "Армхи".

Сейчас номерной фонд Ингушетии составляется более 620 номеров.