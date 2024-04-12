Ингушетия соберется на субботник 27 апреля

Масштабный весенний субботник состоится в субботу 27 апреля в Ингушетии. Мероприятие будет проводиться на всей территории республики. В результате будут приведены в порядок скверы и парки, а также дворы.

Жители Ингушетии облагородят зеленые зоны после зимы в ходе субботника, который пройдет 27 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Работы будут вестись в общественных зонах, например, таких как парки. Участники соберут мусор и осенние листья, побелят деревья, передает "Интерфакс".

"Кроме того, в городах высадят клумбы из цветов и саженцы"

– пресс-служба

В уборке примут участие служащие органов власти, как государственных, так и муниципальных. К ним присоединятся добровольцы.

Субботник в 2024 году было решено также совместить с голосованием за объекты благоустройства: жители республики смогут выбрать, какие из них будут созданы в следующем году. Проголосовать можно будет на площадках субботника с помощью волонтеров. Выбор велик – 19 дизайн-проектов и четыре общественные территории.