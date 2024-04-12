Трехметровый баянист станет украшением экогалереи в Кисловодске

Экологическая акция-субботник и открытие экогалереи состоятся в Кисловодске в воскресенье. В рамках первой участники приведут в порядок лес, в рамках второй в городе появится новая интересная локация для туристов, одним из самых интересных экспонатов которой станет огромный баянист.

Два интересных экологических мероприятия пройдут в Кисловодске в ближайшее воскресенье, рассказал мэр города Евгений Моисеев.

По словам Евгения Моисеева, в 10 утра стартует общероссийская экоакция "Особенности национальной уборки". Наводить порядок участники будут в лесу у Центральной городской больницы.

В то же время в городе заработает экогалерея с говорящим названием "Вторичка". Большая часть экспонатов в ней представляют собой инсталляции, сделанные из списанных музыкальных инструментов – пианино и баянов, на которых учились играть дети в музыкальной школе.

Одна из ключевых композиций – металлический баянист, высота этой фигуры – три метра.

"Новое рождение старым музыкальным инструментам дал художник Алексей Кашанов, член союза художников Авангарда, победитель VK TALENTS в музее современного искусства "ЭРАРТА", участник выставки "Искусство труда" в Новой Третьяковке"

– Евгений Моисеев

Градоначальник убежден, что посетители галереи будут впечатлены экспонатами, которые заставят задуматься о том, что у каждой вещи может быть вторая, и не менее интересная, чем первая, жизнь. Кроме того, после посещения выставки нельзя будет не задуматься об экологическом состоянии Кисловодска, которое ухудшается в том числе из-за незаконных свалок.

И, конечно, необычная галерея станет еще одной точкой притяжения для туристов.