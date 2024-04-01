Вестник Кавказа

Ингушетия отпразднует 100-летие государственности сотней национальных ковров

Ковры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушские ковровых дел мастера отметят столетие государственности республики сотней уникальных войлочных ковров с национальными орнаментами, которые они соткут в своей мастерской – 60 из них уже готовы.

Профессионалы республиканского дома народного творчества Ингушетии соткут 100 войлочных ковров к 100-летию государственности региона, которое отмечается в нынешнем 2024 году, сообщила пресс-служба главы республики.

"Мастерская "Истинг" при республиканском доме народного творчества им. Раи Евлоевой намерена представить к 100-летию образования государственности Ингушетии 100 ковров-истингов (войлочные ковры с национальными орнаментами). Изделия ручной работы будут представлены на юбилейной выставке"

- пресс-служба главы Ингушетии

Уже готовы более 60 новых ковров, передает ТАСС

"Мы сегодня столкнулись с очень серьезными политическими вызовами, процесс глобализации активно поглощает то, что делает народы уникальными, неповторимыми. Если мы не будем сохранять и развивать наши культурные традиции, национальные обычаи, язык, существует серьезная угроза потерять свою национальную идентичность. Политика нашего государства направлена на то, чтобы сохранить эти национальные особенности"

- Махмуд-Али Калиматов

Напомним, Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе была образована 7 июля 1924 года и просуществовала 10 лет. 

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в ингушской Назрани в государственном музее краеведения имени Т.Х. Мальсагова открылась уникальная выставка, посвященная истории ковроткачества в Ингушетии. На экспозиции выставки под названием "Наьсаре"  представлены истинги – удивительные войлочные ковры, созданные по старинным технологиям, которые удивят и восхитят каждого посетителя. Каждый из них – произведение искусства, повествующее об истории культуре и традициях региона.

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