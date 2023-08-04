Инфоцентр для туристов заработал на курорте Домбай

Туристов обеспечат всей необходимой информацией на горнолыжном курорте Домбай. Гости смогут узнать в том числе о достопримечательностях и экскурсиях.
Курорт Домбай станет еще удобнее для туристов, о новинке рассказали в правительстве Карачаево-Черкесии.
На нем появился туристско-информационный центр, где гости смогут получить самые разнообразные сведения.
"Центр объединил в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и транспорте"
– правительство КЧР
В сообщении уточняется, что на открытие центра были направлены средства гранта по внутреннему туризму, который был получен республикой на конкурсе правительства.