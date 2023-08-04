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Инфоцентр для туристов заработал на курорте Домбай

Инфоцентр для туристов заработал на курорте Домбай
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристов обеспечат всей необходимой информацией на горнолыжном курорте Домбай. Гости смогут узнать в том числе о достопримечательностях и экскурсиях.

Курорт Домбай станет еще удобнее для туристов, о новинке рассказали в правительстве Карачаево-Черкесии.

На нем появился туристско-информационный центр, где гости смогут получить самые разнообразные сведения.

"Центр объединил в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и транспорте"

– правительство КЧР

В сообщении уточняется, что на открытие центра были направлены средства гранта по внутреннему туризму, который был получен республикой на конкурсе правительства.

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