Инфоцентр для туристов заработал на курорте Домбай

Опубликовано: 17:41, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристов обеспечат всей необходимой информацией на горнолыжном курорте Домбай. Гости смогут узнать в том числе о достопримечательностях и экскурсиях.

Курорт Домбай станет еще удобнее для туристов, о новинке рассказали в правительстве Карачаево-Черкесии.

На нем появился туристско-информационный центр, где гости смогут получить самые разнообразные сведения.

"Центр объединил в себе информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и транспорте"

– правительство КЧР

В сообщении уточняется, что на открытие центра были направлены средства гранта по внутреннему туризму, который был получен республикой на конкурсе правительства.