Импичмент Саломе Зурабишвили: иск направлен в Конституционный суд

Опубликовано: 20:12, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт парламента Грузии

Процедура импичмента президента перешла на новый этап в Грузии. Иск о ее запуске передается в Конституционный суд.

Уполномоченная структура признала подлинными все 80 подписей под иском об импичменте грузинского президента.

Решение принимал комитет парламента по процедурным вопросам. Его глава Ираклий Кадагишвили напомнил, что основанием для импичмента стало грубое нарушение Саломе Зурабишвили требований Конституции, которая, уверен политик, напротив, должна действовать вместе с грузинским правительством.

"Когда президент говорит с правительством с посланиями "Национального движения", о координации с ее стороны больше речи не идет"

– Ираклий Кадагишвили

После признания подписей подлинными иск отправляется в Конституционный суд.

Согласно законодательству, если судебный орган подтвердит в своем заключении, что президент нарушила Конституцию, то в течение 10 дней парламент начнет его рассмотрение. Еще 30 дней дается на принятие решения о вынесении данного вопроса на голосование. Это станет возможным только при поддержке большинством депутатов, то есть минимум сотней парламентариев. На данный момент у правящей "Грузинской мечты" и движения "Сила народа" лишь 83 мандата.