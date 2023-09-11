РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Импичмент Саломе Зурабишвили: иск направлен в Конституционный суд

Импичмент Саломе Зурабишвили: иск направлен в Конституционный суд
© Фото: сайт парламента Грузии
Процедура импичмента президента перешла на новый этап в Грузии. Иск о ее запуске передается в Конституционный суд.

Уполномоченная структура признала подлинными все 80 подписей под иском об импичменте грузинского президента.

Решение принимал комитет парламента по процедурным вопросам. Его глава Ираклий Кадагишвили напомнил, что основанием для импичмента стало грубое нарушение Саломе Зурабишвили требований Конституции, которая, уверен политик, напротив, должна действовать вместе с грузинским правительством.

"Когда президент говорит с правительством с посланиями "Национального движения", о координации с ее стороны больше речи не идет"

– Ираклий Кадагишвили

После признания подписей подлинными иск отправляется в Конституционный суд.

Согласно законодательству, если судебный орган подтвердит в своем заключении, что президент нарушила Конституцию, то в течение 10 дней парламент начнет его рассмотрение. Еще 30 дней дается на принятие решения о вынесении данного вопроса на голосование. Это станет возможным только при поддержке большинством депутатов, то есть минимум сотней парламентариев. На данный момент у правящей "Грузинской мечты" и движения "Сила народа" лишь 83 мандата.

Когда президенту Грузии объявят импичмент?

Когда президенту Грузии объявят импичмент?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
795 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version