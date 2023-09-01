Импичмент президенту Грузии: депутатов призвали к ответственности

Опубликовано: 20:40, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Решая вопрос о поддержке инициативы об импичменте президенту, депутатам стоит помнить о политической ответственности, заявил спикер парламента. По словам Шалвы Папуашвили, Саломе Зурабишвили, безусловно, нарушила конституцию.

Председатель грузинского парламента напомнил депутатам о политической ответственности, которую они должны проявить при сборе подписей за импичмент президента Саломе Зурабишвили, отправившейся в европейское турне вопреки воле правительства.

"Перед всеми депутатами парламента встанет вопрос о том, что после юридического заключения Конституционного суда каждый должен принять решение со своей политической ответственностью"

– Шалва Папуашвили

По его словам, делая выбор, депутатам, как от правящей партии, так и оппозиционерам, стоит опираться на соответствующее решение Конституционного суда.

Политик обратил внимание на основной момент: президент нарушила Конституцию – основной закон страны.

"Грузинский народ и, прежде всего, это касается высших политических деятелей, мы должны уважать нашу Конституцию. Если президент Грузии не уважает нашу Конституцию, и мы не уважаем нашу конституцию, то никто не будет уважать нашу Конституцию и наше государство"

– политик

Спикер парламента выразил мнение, что никаких оправданий для такого поступка, какой совершила президент, нет.