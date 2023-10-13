Импичмент президента Грузии: когда Конституционный суд огласит решение?

Окончательно известно, нарушила ли грузинский президент Саломе Зурабишвили Конституцию страны, станет уже на будущей неделе. Соответствующее заявление сделал председатель Конституционного суда Мераб Турава.
Он напомнил, что иск в КС прошел регистрацию 14 сентября, а на следующий день направлен его пленуму.
"Последняя дата и последний день отправки решения в парламент – 14 октября. Поскольку 14 октября – нерабочий день, согласно 41-й статье регламента Конституционного суда Грузии, решение может быть отправлено в первый рабочий день. Это понедельник, 16 октября"
– Мераб Турава
Глава суда добавил, что решение прозвучит в зале суда.
Турава добавил, что в целом решение суда уже написано. На данном этапе каждый член пленума вносит в него свои уточнения. Затем текст подвергнется общему обсуждению, после чего будет подготовлен окончательный вариант.
В зависимости от решения КС парламент сможет (или нет) начать обсуждение возможного импичмента Саломе Зурабишвили.