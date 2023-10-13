Импичмент президента Грузии: когда Конституционный суд огласит решение?

Опубликовано: 19:24, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вердикт Конституционного суда относительно законности действий президента Грузии может быть вынесен уже на следующей неделе. Примерные сроки оглашения решения озвучил его председатель – Мераб Турава.

Окончательно известно, нарушила ли грузинский президент Саломе Зурабишвили Конституцию страны, станет уже на будущей неделе. Соответствующее заявление сделал председатель Конституционного суда Мераб Турава.

Он напомнил, что иск в КС прошел регистрацию 14 сентября, а на следующий день направлен его пленуму.

"Последняя дата и последний день отправки решения в парламент – 14 октября. Поскольку 14 октября – нерабочий день, согласно 41-й статье регламента Конституционного суда Грузии, решение может быть отправлено в первый рабочий день. Это понедельник, 16 октября"

– Мераб Турава

Глава суда добавил, что решение прозвучит в зале суда.

Турава добавил, что в целом решение суда уже написано. На данном этапе каждый член пленума вносит в него свои уточнения. Затем текст подвергнется общему обсуждению, после чего будет подготовлен окончательный вариант.

В зависимости от решения КС парламент сможет (или нет) начать обсуждение возможного импичмента Саломе Зурабишвили.