Имя тренера сборной Азербайджана по футболу объявят в конце мая

Сборная Азербайджана по футболу должна узнать имя нового наставника в конце этого месяца. Решение будет принято на ближайшем заседании Исполкома АФФА.

Имя главного тренера сборной Азербайджана по футболу станет известно через две недели. Об этом сообщают местные СМИ.

В конце мая Исполком АФФА соберется на очередное заседание, центральной темой которого станет вопрос главного тренера национальной команды.

Предыдущий тренер

Итальянец Джанни Де Бьязи ушел из сборной Азербайджана после завершения квалификации Евро-2024, в которой его подопечные с 7 очками заняли 4-е место в своей группе. Он возглавлял национальную команду в течение трех лет – с ноября 2020 по ноябрь 2023 года.

Кандидаты на пост главного тренера

В конце прошлого года стало известно, что АФФА намерена назначить главным тренером сборной иностранного специалиста. С работой с национальной командой связывают турецких наставников Шенола Гюнеша, Фатиха Терима и Ризу Чалымбая, российского специалиста Станислава Черчесова и немца Штефана Кунца.