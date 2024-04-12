Ильхам Алиев встретится с Олафом Шольцем в Берлине

Азербайджанский лидер отправится в столицу Германии через неделю. В ходе поездки он обсудит ряд важных тем с канцлером ФРГ.

На следующей неделе в Берлине состоятся переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом рассказали сегодня в кабмине ФРГ.

Встреча запланирована на 26 апреля.

На ней, в частности, будут обсуждаться вопросы экономики и энергетики.

"Наряду с двусторонними отношениями будут обсуждаться вопросы внешней политики, политики безопасности, а также экономические и энергетические темы"

– официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт