Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с президентом Турции в Албании

Ильхам Алиев встретился с президентом Турции в Албании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты Азербайджана и Турции провели неформальный разговор на 6-ом саммите ЕПС. Эрдоган также переговорил с премьером Армении Пашиняном, с которым в тот момент беседовал Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Они провели неформальную встречу перед началом основного мероприятия. Согласно опубликованным видео, лидеры пожали друг другу руки, а после переместили за кофейный столик.

В момент, когда Эрдоган подошел к Алиеву, президент Азербайджана вел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в связи с чем президент Турции обменялся парой слов и с главой армянского правительства.

О чем конкретно разговаривали лидеры, неизвестно.

Напомним, что 6-ой саммит ЕПС проходит в столице Албании, Тиране, в пятницу, 16 мая. В нем участвуют главы государств и правительств 47 стран Европы.

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