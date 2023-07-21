Ильхам Алиев рассказал о статусе брюссельского формата

Опубликовано: 21:32, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Встречи в Брюсселе между главами Азербайджана и Армении, то есть брюссельский формат, имеют неофициальный статус. Такое заявление сделал президент АР Ильхам Алиев на открытии Глобального медиафорума.

Официально посредниками в переговорах между Арменией и Азербайджаном выступают Россия и США, но не ЕС, сообщил на открытии Глобального медиафорума в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, необходимо разграничивать два процесса: переговоры между Баку и Ереваном, посредниками в которых выступают Россия и США, и неформальные переговоры в т. н. Брюссельском формате.

"Официальные переговоры у нас проводят министры иностранных дел, а также их команды и эксперты. Брюссельский формат мы расцениваем как своего рода дополнительный, вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана. Пока что он работает, как мне кажется, более-менее успешно"

– Ильхам Алиев

Минская группа

Глава государства объяснил, чем отличается брюссельский формат от Минской группы. Он напомнил, что в состав МГ входила Франция, в новом формате не задействованная.

"Но ЕС, повторюсь еще раз, не является настоящим посредником в переговорах. Он своего рода фактор, который, наверное, снижает напряженность и позволяет лидерам Армении и Азербайджана разговаривать и лучше понимать друг друга"

– Ильхам Алиев

Президент напомнил о том, как Минская группа прекратила свое существование.

"Когда завершилась Вторая карабахская война, откровенно говоря, они сами задавались вопросом, что им делать дальше. Общаясь с ними, мы старались донести до них, что нужно принимать во внимание завершение конфликта, абсолютное большинство так называемых Мадридских принципов было исполнено, включая миротворческую миссию. Вот почему, по нашему мнению, Минская группа, если бы она сохранилась, должна была обеспечивать меры по укреплению доверия, а также помогать странам полностью исполнять положения Заявления от 10 ноября 2020 года. Потому что, как вы знаете, два важных пункта, не исполняются. Первый, вывод армянских войск из Карабаха, и второй, обеспечение доступа в Нахичевань. Исполнение этих двух положений Армения не обеспечивает"

– президент Азербайджана

Ильхам Алиев уточнил: возвращение Минской группы, в каком бы то ни было формате, неприемлемо.

"Мы слышим иногда кое-какие слухи, кое-какую информацию, что есть некие идеи в отношении того, как заново воссоздать былые связи, но это невозможно, как с практической точки зрения, так и потому, что Азербайджан против. Поскольку, как вы все понимаете, у нас не самые лучшие воспоминания о деятельности Минской группы"

– глава государства

Азербайджан - страна сотрудничества

Ильхам Алиев также отметил, что между посредниками в мирных переговорах есть конкуренция, ведущим посредником выступала Россия.

При этом он обратил внимание на то, что Баку - не сторонник конкуренции, напротив, Азербайджан - страна сотрудничества.

"Как вы знаете, много раз российское и американское военное руководство встречалось в Баку. Командиры генерального штаба российской армии и американские армейские командиры, военное руководство НАТО - все выбирали Баку для встреч. И это признак уважения к нам. То, что обе стороны выбирают Баку, по-моему, четыре-пять таких встреч было, говорит о том, что Азербайджан - это страна, которая помогает найти общие интересы даже странам всегда соперничающим"

– президент

Он добавил, что такие встречи можно было бы организовать и в текущей ситуации.

Армения должна отказаться от территориальных претензий

Ильхам Алиев также рассказал об одном из ключевых вопросов переговорного процесса с Арменией, который должно найти решение, - речь идет об официальном согласии Армении отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Глава государства уточнил, что на словах премьер-министр Армении уже сделал это, теперь же Никол Пашинян должен поставить подпись под мирным договором, в который войдет соответствующее положение.

В то же время глава государства обратил внимание на некоторую двусмысленность позиции Еревана.

"Они говорят, что признают территориальную целостность, и даже параметры называют, но в то же время они говорят, что армянское меньшинство в Карабахе должно быть включено в мирный договор, что вообще невозможно. Есть встречное предложение по поводу этого вопроса, и оно касается этнических меньшинств, их прав и безопасности в обеих странах. Потому что если армяне хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то мы хотим говорить о правах и безопасности азербайджанцев в Зангезуре, и в Гёйче, и в Ереване. Я думаю, это совершенно логично"

– президент