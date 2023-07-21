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Мирное соглашение с Арменией может быть подписано до конца года - Ильхам Алиев

Мирное соглашение с Арменией может быть подписано до конца года - Ильхам Алиев
Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение до нового года - однако лишь при условии, что Армения откажется от территориальных претензий к Азербайджану. Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев.

Азербайджан и Армения могут заключить мирный договор уже до конца года, но для этого руководство РА должно отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Такие сроки озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального медиафорума, который проходит в Шуше.

"Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что в данный момент процесс армяно-азербайджанской нормализации Азербайджаном поддерживают Россия, США и ЕС. Баку принимает искреннее участие в процессе по трем направлениям, придерживаясь подхода, который ориентирован на результат. Однако пока результат не достигнут.

"Я думаю, что Армения должна сделать последний шаг. Они уже предприняли ряд шагов после войны, и я бы не сказал, что эти шаги были предприняты добровольно. За последние два с половиной года было несколько моментов. Они отчетливо продемонстрировали Армении, что если они не признают нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Совершенно ясно, что это значит для них. Они уже признали, что Карабах - это Азербайджан, открыто заявили об этом, и сейчас уже наступил этап подписания документа. Это исключительно важный последний момент"

– президент Азербайджана

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