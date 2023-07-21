Ильхам Алиев: Армения продолжает минный террор

Опубликовано: 17:10, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская сторона фактически не прекращает минный террор, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналиста на открытии Глобального медиа-форума в Шуше.

Минный террор Армении не прекратился с окончанием войны - он продолжается и по сей день, так как Ереван не передал Баку полные и точные карты минных полей. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального медиа-форума в Шуше.

"Вы затронули, возможно, наиболее сложный вопрос. Потому что из-за мин погибло уже почти три сотни человек, и были нанесены серьезные увечья нашим гражданским и военным лицам. 300 взрывов мин на освобожденных территориях из-за этих военных преступлений"

– глава азербайджанского государства

Армения отказалась предоставить карты минных полей

Президент напомнил, что размещение мин квалифицируется как военное преступление, отказ предоставить карты минных полей стал продолжением минного террора - ведь армянская сторона располагает ими, ведь иначе размещать мины невозможно: не имея карт, военные сами становятся жертвами своих же мин.

"И когда они поначалу отрицали на очень высоком уровне, на уровне премьер-министра Армении, официально они отрицали, что у них есть карты минных полей, но мы знали, что они у них есть. Потом, в конце концов, они признали, что они у них есть. Это значит, во-первых, что они нам лгали. И почему они нам лгали? Потому что хотели, чтобы азербайджанцы продолжали погибать и терять ноги, быть серьезно раненными? А когда они объявили, что передают нам карты, и мы стали проверять, оказалось, что точность этих карт не выше 25%. И можно догадаться, что это ничего не значит. Это значит, что эти карты абсолютно бесполезны"

– Ильхам Алиев

Разминирование

Глава государства обратил внимание на то, что Азербайджан предпринимает очень серьезные усилия для разминирования, были приобретены специальные машины, одна из азербайджанских компаний начала выпускать отечественные машины для разминирования.

"Мы пригласили частные компании объединить усилия. И несколько частных компаний были созданы и уже начали процесс разминирования. Наше национальное агентство по разминированию АНАМА вместе с войсками Министерства обороны и специалистами МЧС работают день и ночь, чтобы расчистить территории"

– президент

В то же время, указал Ильхам Алиев, армянская сторона в общей сложности разместила более миллиона мин, а на переданных картах отмечены всего 400 тыс.

"Мы получили несколько предложений от зарубежных компаний работать на этих территориях, но, к сожалению, цена была слишком высока. Не буду вдаваться в подробности, но в среднем это в 8-10 раз выше, чем реальная цена разминирования одной мины. Другими словами, местные азербайджанские компании и государственное агентство по разминированию АНАМА разминирует территорию в 8-10 раз дешевле, чем зарубежные компании, которые подали заявки на эту работу. Мы стали использовать дроны. Благодаря высокому интеллекту некоторых людей у нас есть дроны, которые определяют самые заминированные места. И это очень помогает"

– глава государства

По словам Ильхама Алиева, в Баку понимают, что процесс разминирования будет долгим.

"И, к сожалению, мы должны признать, что будут новые жертвы, новые смерти. Поэтому минный террор Армении продолжается. Но самое главное, не разминированные территории остаются сейчас изолированными, и из-за того, что доступ к освобожденным территориям остается ограниченным, нам удается минимизировать жертвы, но те, кто возвращаются на освобожденные территории, должны быть очень осторожны. И я бы хотел еще раз использовать эту возможность, чтобы обратиться к ним, чтобы они были очень осторожны и не посещали места, в которые доступ запрещен. Это действительно очень опасно. Это одна из самых больших угроз, с которыми будем сталкиваться еще много-много лет в будущем, к сожалению"

– президент Азербайджана