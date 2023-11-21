Ильхам Алиев провел переговоры с помощником главы Госдепа в Баку

Президент Азербайджана сегодня провел переговоры с помощником госсекретаря США. Ранее визит Джеймса О'Брайена в Баку анонсировали в Госдепе.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен встретились в Баку.
Напомним, в конце ноября госсекретарь Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву. Глава американского внешнеполитического ведомства попросил дать разрешение на визит О'Брайена в Баку. Его основной целью была нормализация азербайджано-американских отношений. Глава государства согласился, но поставил условие, что после визита американского дипломата запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц АР в США будет отменен. Блинкен принял это условие.
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