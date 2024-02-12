Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву и Аныткабир в Анкаре

Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Анкаре. Он также побывал в мавзолее Аныткабир, где покоится Мустафа Кемаль Ататюрк. Президент Азербайджана находится в Турции с визитом.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил в Анкаре памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также побывал в мавзолее Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Напомним, Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию вчера вечером. В аэропорту Анкара Эсенбога его встретили глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу и другие представители руководства страны.