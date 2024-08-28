Ильхам Алиев получил поздравления от президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву. Президент Турции поздравил коллегу с победой правящей партии на парламентских выборах.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба канцелярии Эрдогана.

Глава Турецкой Республики поздравил своего азербайджанского коллегой с победой правящей партии Yeni Azərbaycan на прошедших выборах в парламент страны.

Эрдоган отметил, что итоги выборов говорят о доверии жителей Азербайджана к работе Ильхама Алиева и правящей партии. Он добавил, что выборы прошли в демократической обстановке.

Помимо этого, президент Турции выделил и тот факт, что парламентские выборы состоялись и в регионах, которые были освобождены после 30-летней оккупации.

Напомним, партия Yeni Azərbaycan получила 68 из 125 мест в парламенте страны по итогам прошедших 1 сентября внеочередных выборов.