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Ильхам Алиев поговорил со спецпредставителем МИД РФ о запуске дороги Агдам-Ханкенди

Ильхам Алиев поговорил со спецпредставителем МИД РФ о запуске дороги Агдам-Ханкенди
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел беседу со специальным представителем внешнеполитического ведомства РФ. Они поговорили об обстановке на Южном Кавказе, а также запуск дороги Агдам–Ханкенди и Лачинской дороги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился со специальным представителем МИД РФ по армяно-азербайджанскому урегулированию Игорем Ховаевым.

В ходе беседы Алиев обратил внимание Ховаева, что армяне в Ханкенди не приняли предложение о переговорах по реинтеграции в азербайджанских населенных пунктах.

Ховаев отметил, что Москва сохраняет настрой на эффективное посредничество в контактах Баку и Еревана с целью достижения стабильного мира на Южном Кавказе.

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