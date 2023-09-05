Ильхам Алиев поговорил со спецпредставителем МИД РФ о запуске дороги Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 12:05, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел беседу со специальным представителем внешнеполитического ведомства РФ. Они поговорили об обстановке на Южном Кавказе, а также запуск дороги Агдам–Ханкенди и Лачинской дороги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился со специальным представителем МИД РФ по армяно-азербайджанскому урегулированию Игорем Ховаевым.

В ходе беседы Алиев обратил внимание Ховаева, что армяне в Ханкенди не приняли предложение о переговорах по реинтеграции в азербайджанских населенных пунктах.

Ховаев отметил, что Москва сохраняет настрой на эффективное посредничество в контактах Баку и Еревана с целью достижения стабильного мира на Южном Кавказе.