Опубликовано: 14:15, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев вместе с Руменом Радевым приняли участие в открытии офиса SOCAR в столице Болгарии. Президент Азербайджана прибыл в Софию сегодня с официальным визитом.

В Софии сегодня прошла торжественная церемония открытия офиса Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В открытии офиса приняли участие президенты Азербайджана и Болгарии - Ильхам Алиев и Румен Радев.

Также в Софии было торжественно подписано соглашение о взаимопонимании между болгарской компанией Bulgartransgaz, Transgaz из Румынии, FGSZ (Венгрия), словацкой Eustream и SOCAR.

Ильхам Алиев и Румен Радев также приняли непосредственное участие в подписании меморандума.

Президент Азербайджана прибыл сегодня в Софию с официальным визитом. Помимо открытия офиса и подписания документа, он и Радев провели двустороннюю встречу.