Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память жертв геноцида азербайджанцев

День геноцида азербайджанцев – скорбная памятная дата, о которой говорят на самом высоком уровне. Президент и первый вице-президент Азербайджана опубликовали сообщения в память о преступлениях дашнаков и большевиков против азербайджанского народа 31 марта – 3 апреля 1918 года.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент АР Мехрибан Алиева почтили сегодня память жертв геноцида азербайджанцев, осуществленного дашнаками и большевиками 31 марта – 3 апреля 1918 года.

Ильхам Алиев в соцсетях разместил публикацию по случаю памятной даты, отмечаемой в Азербайджане 31 марта, начиная с 1998 года – Дня геноцида азербайджанцев.

Мехрибан Алиева также через соцсети распространила фотообращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев.

"С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов"

– Мехрибан Алиева

Напомним, что весной 1918 года большевистский Бакинский совет санкционировал массовые убийства азербайджанцев в Баку и других азербайджанских городах и селах с целью нейтрализации партии "Мусават", боровшейся за создание независимого Азербайджана. Для этого Бакинский совет нанял радикальную армянскую националистическую партию "Дашнакцутюн". Поскольку силы были неравны, от рук дашнаков и большевиков в течение четырех дней погибло свыше 40 тыс человек.