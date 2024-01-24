Ильхам Алиев: Баку и Пекин будут укреплять отношения

Лидер Азербайджанской Республики направил поздравительное письмо Председателю КНР по случаю Праздника Весны и выразил уверенность в том, что Баку и Пекин продолжат укреплять и расширять отношения.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны и отметил, что страны продолжат расширять и укреплять двусторонние связи.

“Выражаю удовлетворение развитием по восходящей линии азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества, а также уверенность в том, что совместными усилиями наши межгосударственные связи будут и дальше укрепляться и расширяться”

– Ильхам Алиев

Глава Азербайджана также пожелала китайскому народу процветания и сохранения всех национальных традиций.

"Желаю, чтобы этот праздник принес счастье, процветание и новые успехи Вашему народу, сохраняющему богатые национально-духовные традиции”

– Ильхам Алиев